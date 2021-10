Organizadores ironizam 'terceira via', mas Ciro e Mandetta São esperados em SP

Manifestantes presentes em um dos carros de som que compõem o ato, parado em frente ao Masp, ironizaram uma eventual candidatura de centro nas próximas eleições e pediram o retorno do ex-presidente Lula (PT) ao Planalto. Organizadores aproveitaram gritos de "Fora Bolsonaro" para emendar "Lula Presidente" no microfone, usando palavras de baixo calão para se referir à chamada "terceira via".

Possíveis candidatos da terceira via, no entanto, são esperados para discursar na manifestação. Os presidenciáveis Ciro Gomes (PDT) e Luiz Henrique Mandetta (DEM), por exemplo, devem chegar às 16h30. Um dos desafios para a convocação do ato foi ampliá-lo para incluir partidos de centro, partindo do entendimento de que um eventual impeachment do presidente Bolsonaro demandaria a união de diferentes legendas.

Minutos depois, no mesmo carro de som, uma organizadora ressaltou que o ato "tem pessoas de todas as cores" em torno de uma única bandeira, o "Fora Bolsonaro". "São atos de todos e todas em defesa do Brasil, rumo à derrota de Bolsonaro", disse.

Apesar da sugestão dos organizadores de que os manifestantes vestissem verde e amarelo - cores adotadas nas Diretas Já e mais recentemente apropriadas pelos apoiadores do presidente Bolsonaro -, a maioria dos presentes na Avenida Paulista optou pelo vermelho e pela máscara de proteção contra a covid-19.

Na quadra entre a rua Frei Caneca e Alameda Ministro Rocha Azevedo, duas grandes faixas em verde e amarelo, cada uma em sentido da Avenida Paulista, cobrem boa parte da via.

As revelações feitas na CPI da Covid também são relembradas no ato. Cartazes em diferentes pontos da concentração para o ato fazem referência à frase "óbito também é alta", dita pela advogada Bruna Morato em depoimento à comissão e atribuída à operadora de saúde Prevent Senior.

