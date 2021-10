Manifestantes vão às ruas no Acre e em Rondônia contra governo Bolsonaro

Quatro cidades em Rondônia e duas no Acre registraram, neste sábado, 2, protestos contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. Manifestantes fizeram um apelo aos poderes Legislativo e Judiciário, pelo afastamento de Bolsonaro.

Nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no Acre, pessoas pediram respeito à democracia e garantia da vida e alimento. O padre Luís Ceppi, um dos participantes do ato, criticou duramente a política ambiental e indigenista coordenada pelo governo federal.

"Estão permitindo agrotóxicos e matando a terra, as nossas abelhas estão morrendo. Não há respeito com as pessoas e as instituições estão sendo colocadas em situação de instabilidade", disse o padre acreano.

Em Rondônia, as manifestações aconteceram nas cidades de Vilhena, Jaru, Ji-Paraná e Porto Velho. Além de pedir mais vacinas contra a covid-19, o protesto também citava o aumento no preço dos combustíveis e dos alimentos.

Já em Porto Velho, a concentração ocorreu no Centro da cidade, em frente à Praça das Três Caixas d’Água, que faz menção à história da cidade. Os manifestantes criticavam a administração do governo federal durante a pandemia causada pelo novo coronavírus e pediam o impeachment do presidente.

