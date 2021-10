Manifestações contra Bolsonaro já começaram no Rio de Janeiro

Manifestações no Rio de Janeiro são simbólicas por se tratar do estado que é a base eleitoral da família Bolsonaro

Manifestantes contrários ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) estão nas ruas da Candelária, no Centro do Rio de Janeiro neste sábado, 2 de outubro. Movimentos sociais e partidos de espectros políticos participam do ato na cidade e em todos os estados do País. As manifestações no Rio de Janeiro são simbólicas por esse ser o estado que é a base eleitoral da família Bolsonaro (presidente e filhos).

Concentração de manifestantes nos atos contra Jair Bolsonaro na área da Candelária, no Centro do Rio de Janeiro (Foto: ANA CLÁUDIA PERES)



Faixas críticas ao presidente em relação à condução da pandemia são vistas nas ruas. Os atos pedem o impeachment de Bolsonaro e começaram na manhã deste sábado. Estão presentes a Federação Única dos Petroleiros (FUP), a Central Única dos Trabalhadores (CUT), os Sindicatos dos Professores do Rio (SinProRio) e partidos políticos como PT, PSOL e outros.



Todos nas ruas do Rio de Janeiro para tirar esse criminoso do poder.#2OutForaBolsonaroEuVou#ForaBolsonaro pic.twitter.com/QQoFkwHj2G — David Miranda (@davidmirandario) October 2, 2021

Além dos movimentos sociais e sindicais e dos partidos políticos, o protesto de hoje é reforçado pela presença de pessoas que estão saindo de casa pela primeira vez, após receberam a imunização completa contra a Covid-19. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) também está nas ruas do Rio de Janeiro.

Ciro já está no centro do Rio, confraternizando com a militância e lideranças políticas. #2OutForaBolsonaro #CiroNasRuas pic.twitter.com/lMcQF2b7CT — Ciro Gomes (@cirogomes) October 2, 2021

A coordenação da Campanha Fora Bolsonaro, constituída pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, espera realizar mais de 300 atos contra o governo em todos os estados do Brasil, no Distrito Federal e em outros 18 países.

No Ceará, pelo menos cinco municípios já haviam confirmado as manifestações neste sábado, sendo eles: Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Russas e Viçosa do Ceará. Os atos contra Bolsonaro foram iniciados ainda em maio deste ano e se repetiram em junho, julho, agosto, setembro e outubro.

