Ciro é vaiado durante discurso na Paulista; Haddad e Boulos defendem unidade

Em uma sequência de discursos do alto de um trio elétrico na Avenida Paulista, em São Paulo, lideranças políticas da esquerda como os ex-ministros Ciro Gomes (PDT) e Fernando Haddad (PT), além do coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto Guilherme Boulos (PSOL), ressaltaram a diversidade da oposição e defenderam sua unidade em prol do impeachment do presidente Jair Bolsonaro.

Ciro Gomes foi ao mesmo tempo vaiado e aplaudido durante a sua fala. O discurso incendiou a militância petista: muitas pessoas entoaram o nome do ex-presidente Lula (PT) e fizeram a letra L com as mãos. Outras atiraram objetos em direção ao presidenciável do PDT.

Em seu discurso, Ciro pediu o impeachment de Bolsonaro e defendeu a derrubada da "serpente bolsonarista" no País. O político também disse ser contra o "fascismo" e que a hora de Bolsonaro "está chegando". "O povo brasileiro é muito maior que o fascismo de vermelho ou de verde e amarelo", afirmou.

Ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos abriu o último bloco do ato na Avenida Paulista destacando a diversidade de pessoas e partidos presentes no ato. Segundo ele, a diversidade política presente hoje nas ruas inclui "gente, inclusive, com quem a gente tem muita diferença", afirmou. Na sequência, disse que as diferenças são menores do que a união para "tirar Bolsonaro".

Fernando Haddad, por sua vez, defendeu que o governo do presidente Bolsonaro chegue ao fim antes das eleições de 2022. "Não podemos perder de vista o que nós estamos fazendo aqui", disse. "Estamos aqui porque o povo quer comer e Bolsonaro não deixa, o povo quer estudar e Bolsonaro não deixa, quer trabalhar e o governo Bolsonaro não deixa", disse.

"Temos que buscar o sentimento comum e o sentimento comum é 'fora, Bolsonaro'", afirmou o deputado carioca Marcelo Freixo (PSB), que também discursou no ato. "As ruas estão pedindo a nossa unidade", defendeu em outro momento.

