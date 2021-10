MPF vai investigar ação de Michelle Bolsonaro junto à Caixa para favorecer amigos

De acordo com o MPF, a investigação do caso vai ocorrer dentro de um procedimento já aberto contra Pedro Guimarães, para investigar suposta pressão política do presidente da CEF sobre a Federação Brasileira de Bancos (Febraban)

A Procuradoria da República do Distrito Federal vai investigar o caso em que a primeira-dama Michelle Bolsonaro é suspeita de ter agido para favorecer empresas de amigos em pedidos de financiamento da Caixa Econômica Federal, no primeiro semestre do ano passado, no auge da pandemia de Covid-19. A informação foi revelada pelo repórter Patrik Camporez, da revista Crusoé, que obteve documentos e e-mails com uma lista de indicados.

Segundo a revista, Michelle tratou da questão diretamente com o presidente do banco, Pedro Guimarães, também bolsonarista. A maioria dos empréstimos era realizada numa agência de Taguatinga, cidade próxima a Brasília, após a equipe de Guimarães encaminhar as demandas da primeira-dama. No sistema de computadores da agência, havia uma pasta com título “Indicações”, com os pedidos vindo de superiores do banco.

De acordo com o MPF, a investigação do caso vai ocorrer dentro de um procedimento já aberto contra Pedro Guimarães, para investigar suposta pressão política do presidente da CEF sobre a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

De acordo com a apuração jornalística, a primeira-dama e assessores de seu gabinete chegaram a despachar as demandas por e-mail. Embora as mensagens não especificassem qual programa de crédito as empresas deveriam receber, todos os participantes da lista foram contemplados pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronamp).

