"PT tem defeitos, não presta em algumas coisas, mas é o meu partido", diz Lula

Durante participação em evento virtual, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o Partido dos Trabalhadores "tem defeitos", mas que ele não pode abandonar a sigla "a cada tropeço".

"O PT tem defeitos, não presta em algumas coisas, mas é o meu partido. E se tem algum defeito, eu vou consertar esse defeito e fazê-lo ser perfeito", disse Lula, referenciando a fala à economista Maria da Conceição Tavares, filiada ao PT.

"Não posso arrancar o meu dedão cada vez que machuco a unha. Não: eu tenho que curar esse dedão. E o PT precisa de ajuda, precisa de gente que forme politicamente, que dê conselho e que cobre, porque foi para isso que o PT cresceu", acrescentou o ex-presidente.

Nessa quarta-feira, 30, Lula participou e discursou em evento dedicado a diplomar filiados para ações de militância, como educação política e organização de núcleos e grupos de estudo.

Ainda no discurso para os formandos do curso, Lula afirmou que o PT "não tem que ter medo de ser radical" e "ser diferente". Ele defendeu que se a militância começar a ter um "discurso mais sofisticado", visando agradar a terceiros, a legenda acabará virando um "partido comum".

"O PT não tem que ter medo de falar a linguagem das pessoas que ele representa: do pobre, do negro, do índio, do desempregado, do que está morando na rua, do catador de material reciclável, da classe média operária, da classe média bancária, do profissional liberal", disse.

