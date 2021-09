PGR nomeia novos procurador regional eleitoral e procurador-chefe do MPF do Ceará

A Procuradoria-Geral da República (PGR) publicou nesta quinta-feira, 30, a portaria nomeando o novo procurador regional eleitoral (PRE) no Ceará, Samuel Miranda Arruda, e seu substituto, Edmac Lima Trigueiro, para um mandato de um biênio. A PGR também nomeou os procuradores da República Marcelo Mesquita Monte e Lívia Maria de Sousa como chefe e chefe substituta, respectivamente, do Ministério Público Federal no Ceará.

Os quatro nomes exercerão um mandato que vai desta sexta-feira, 1º de outubro, até 31 de outubro de 2023. A escolha dos nomes acontece em um processo interno de votação, após os postulantes se lançaram em chapas únicas. O novo titular do Ministério Público Eleitoral substitui a atual procuradora regional eleitoral Lívia Maria de Sousa, que passa a atuar como procuradora-chefe substituta, após encerramento do biênio iniciado em 2019.



As portarias de designação dos membros do Ministério Público Federal (MPF) que exercerão as funções eleitorais foram assinadas pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, e publicadas na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags