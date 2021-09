PSL e DEM se unem e divulgam nome de novo partido: União Brasil

União Brasil é o nome do novo partido brasileiro resultante da fusão entre DEM e PSL, com o número 44. A nova sigla terá a maior bancada da Câmara dos Deputados, com 81 deputados federais, superando os 53 assentos ocupados pelo PT. A consequência direta disso é a maior fatia do fundo partidário.

A legenda será comandada por Luciano Bivar, atual dirigente do PSL. Presidente do DEM, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto será o secretário-geral. O posto de Neto, na prática, deve ser o mais relevante da cúpula da nova legenda.

No Ceará, o partido será comandada pelo deputado federal Capitão Wagner, hoje no Pros e pré-candidato ao Palácio da Abolição em 2022.

Os demistas cearenses estão atualmente na aliança de governador Camilo Santana (PT) e do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). Ambos integram o grupo político liderado por Ciro e Cid Gomes, irmãos pedetistas.

Os arranjos eleitorais em cada estado podem causar desfiliações pelo País. O contexto cearense foi detalhado em reportagem do O POVO+ publicada nesta quarta-feira, 29.

