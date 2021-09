Presente à oitiva de Hang, Flávio Bolsonaro diz: "deu vontade de vir para o circo hoje"

O senador Rogério Carvalho (PT) questionou, nesta quarta-feira, 29, na CPI da Covid, o senador Flávio Bolsonaro pela sua presença no depoimento do empresário Luciano Hang. Apesar de integrar a comissão, o filho de presidente Jair Bolsonar não aparecia há semanas nos trabalhos do colegiado.

Flávio Bolsonaro joga por terra mais uma narrativa da CPI do Circo. Assistam: pic.twitter.com/sJQfqBYd7F — BOLSOMITO (@bolsomito0709) July 10, 2021

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Eu estava sentindo a ausência do senador Flávio Bolsonaro", disse o senador petista. Flávio reagiu: “Deu vontade de vir para o circo hoje, com todo respeito aos palhaços. Palhaço leva alegria, CPI leva tristeza". O petista respondeu: “Você está me parecendo a própria bombacha do palhaço.”

A CPI quer aprofundar investigações sobre o envolvimento de Hang em esquemas de disseminação de informações falsas, principalmente sobre tratamentos ineficazes contra a Covid-19.

O empresário usou sua fala inicial na CPI da Covid para refutar que tenha sido negacionista na pandemia de covid-19 ou participado de um gabinete paralelo de assessoramento do presidente Jair Bolsonaro na crise. Ao longo da pandemia, Hang incentivou o chamado tratamento precoce da doença, mesmo sem eficácia comprovada, e fez coro aos ataques de Bolsonaro a prefeitos, governadores e ao Supremo Tribunal Federal (STF).

"Sempre defendi que era necessário cuidar da saúde sem se descuidar da economia, afinal uma hora a conta chega e quem paga sempre são os mais pobres. Enquanto uns diziam, cuide da saúde e a economia vem depois, eu dizia para que a indústria e o comércio ficassem abertos, mantendo os empregos e o sustento dos brasileiros", disse Hang.

Luciano Hang afirmou ainda que nunca foi contra a vacinação e que suas empresas já foram vítimas de Fake News.

Tags