Polícia Civil investiga caso de 3,3 mil doses de vacinas contra Covid perdidas em Jaguaruana

Polícia Civil do Ceará instaurou inquérito após ocorrência da coordenadora de vacinação do município

A Polícia Civil do Ceará apura um caso de perda de vacinas contra a Covid-19 no município de Jaguaruana, a aproximadamente 190 quilômetros de Fortaleza. O órgão abriu inquérito após notificação da coordenadora de vacinação do município, Livia Dayane Silva do Nascimento, que registrou um B.O. (Boletim de Ocorrência) no dia 13 de setembro relatando irregularidades no armazenamento das doses.

De acordo com a ocorrência, no dia 11 de setembro, a câmara fria do Centro de Saúde em Jaguaruana apresentou problemas, colocando a perder mais de 3,3 mil doses imunizantes contra a Covid. O equipamento também armazenava outros tipos de vacinas, que ficaram expostas a temperatura acima da recomendada.

No relato feito à Polícia, Livia conta que se dirigiu ao local imediatamente após ser alertada de que os freezers registravam uma temperatura superior à permitida. No equipamento, ela contabilizou 3.391 doses de vacinas contra a Covid-19 e 182 vacinas do HPV. Verificado o prejuízo, a servidora afirma que comunicou o fato ao secretário municipal de Saúde, Naldo Quirino.



A coordenadora de vacinação acredita que possa ter ocorrido uma queda de energia que desligou e, posteriormente, desregulou a câmara de conservação, alterando a temperatura. Ela afasta a hipótese de uma ação criminosa com a ressalva de que todos os outros equipamentos eletrônicos estavam funcionando normalmente.

O caso está sendo conduzido pelo delegado de polícia Alysson Alves Nunes, que determinou procedimento de oitivas declarativas e depoimentos de testemunhas.

Procurada pelo O POVO para mais esclarecimentos, a Prefeitura de Jaguaruana não retornou o contato até a publicação desta matéria.

