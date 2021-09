Pesquisador ganhador de Prêmio Nobel sofre ataques xenófobos de bolsonarista em audiência no Amazonas

O pesquisador do Inpa (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia) e ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Philip M. Fearnside, foi alvo de ataques xenófobos durante audiência pública sobre o licenciamento ambiental para a pavimentação da BR-319, na segunda-feira, 27, em Manaus. Os ataques vieram do líder do Movimento Conservador Amazonas, o curitibano Sérgio Kruke, apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).



A obra na rodovia, localizada entre Manaus e Porto Velho, é uma das prioridades do presidente. A BR-319 é a única ligação terrestre da capital do Amazonas com o centro-sul do país. O projeto, contudo, tem sido apontado por especialistas, incluindo o ecólogo norte-americano, como a maior ameaça atual à Amazônia, uma vez que pode facilitar a grilagem e o desmatamento de uma imensa área intocada de floresta.

Philip M. Fearnside, 74, mora na Amazônia há 45 anos e é um dos pesquisadores mais citados em todo o mundo em artigos acadêmicos sobre mudanças climáticas. Em 2007, ele foi um dos vencedores do Prêmio Nobel da Paz, juntamente com milhares de outros cientistas do IPCC, o painel de clima da ONU. O prêmio reconheceu o empenho dos pesquisadores a respeito dos alertas sobre o aquecimento global.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante a audiência, Fearnside fez a leitura de um texto com críticas severas à pavimentação da BR-319. Para o Nobel da Paz, o asfaltamento da rodovia, e as consequentes estradas vicinais associadas, não têm viabilidade econômica e são uma grande ameaça a um trecho da floresta responsável por manter o fornecimento de vapor d’água para São Paulo.

“Se o efeito da perda de transporte de água da Amazônia para São Paulo pelos eventos conhecidos como rios voadores fosse adicionado a essa barbaridade atual, o resultado seria catastrófico”, argumentou o ecólogo, utilizando embasamento em estudos acadêmicos. “A BR 319 e as estradas vicinais associadas ameaçam o bloco de floresta que é justamente a área mais crítica para a manutenção do fornecimento de vapor d'água para São Paulo, a vasta área entre a rodovia BR 319 e a fronteira do Brasil com Peru”, explicou.

Dentre as críticas ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA), que avalia a obra como viável, Fearnside argumentou que o Estudo se concentra somente na faixa ao longo do traçado da rodovia e minimiza impactos maiores, como a construção de uma rodovia estadual que cortaria uma área sem desmatamento. “Os funcionários do Ibama, portanto, não podem alegar que não foram avisados”, afirmou o pesquisador, quando teve sua fala interrompida.

O presidente da audiência, o analista do Ibama Rodrigo Herles, interviu na fala do professor, alegando ter extrapolado o tempo previsto. No entanto, na colocação seguinte, feita por Sérgio Kruke, o representante do Ibama se limitou apenas a agradecer, sem considerar a xenofobia contida no discurso.

Em sua defesa, sem citação de estudos científicos a respeito da obra, Kruke, 41, iniciou parabenizando o presidente Jair Bolsonaro e seguiu com críticas às intervenções de Fearnside. “A crítica que nós temos, pelo Movimento Conservador Amazonas, é que essa brincadeira que tão fazendo com a gente tem que acabar”, afirmou.

“A gente não pode aceitar interferência externa. Como é que pode vir um cara lá dos Estados Unidos aqui? Como é que pode, o cara vir de lá, dizer o que eu vou fazer na minha casa? Essa casa é nossa! Se a gente quiser derrubar todas essas árvores, a gente derruba! É nossa, não é de mais ninguém! Não é de europeu, não é de americano, não é de asiático! É do povo brasileiro e nós cuidamos dessa terra há milhares de anos”, disse Kruke, sob aplausos dos demais participantes da audiência.

Ao alegar sobre as condições precárias da estrada, o apoiador do presidente apenas se limitou a argumentar sobre o caso de um motorista de caminhão que havia perdido dois pneus, na semana passada. Sérgio Kruke costuma postar fotos ao lado de estrelas do bolsonarismo, incluindo o próprio presidente, em suas redes sociais. Em 2020, foi candidato a vereador pelo PRTB, mesma sigla do vice-presidente, Hamilton Mourão, e obteve 42 votos.

Tags