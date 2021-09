Mario Frias discute com ministro do Turismo durante reunião com Bolsonaro, diz jornalista

O secretário especial da Cultura, Mario Frias, e o ministro do Turismo, Gilson Machado, discutiram durante uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no último dia 15 de setembro. A briga teria sido motivada por divergências na condução da pasta. A informação é da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

A Secretaria Especial da Cultura está subordinada ao Ministério do Turismo; Frias defende que sua secretária tenha mais autonomia, enquanto Machado resiste à ideia. Não foi a primeira vez que Frias desentendeu-se com um ministro dessa pasta. O ex-ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, demitido em dezembro do ano passado, também teve divergências com ele.

Alinhado aos ideais bolsonaristas, Frias milita com frequência a favor do governo nas redes sociais, ao passo em que ataca opositores como o governador de São Paulo, João Dória (PSDB). Nos atos do último dia 7 de setembro, o secretário esteve presente em manifestação. Nos bastidores, especula-se que Frias tentará uma vaga como deputado federal em 2022.



