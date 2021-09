Ciro diz que Lula é 'negacionista de política e da democracia'

O pré-candidato à Presidência em 2022 Ciro Gomes (PDT-CE) rebateu críticas feitas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a construção da terceira via para o pleito do ano que vem. "A prova cabal de que temos um novo tipo de negacionismo. Como bom negacionista, este aqui (Lula) nega a política e a democracia subvertendo suas raízes: o debate e a disputa de ideias. O autoritarismo e a subversão dos significados são mesmo o último refúgio dos (completem vocês )", escreveu Ciro. Na manhã desta quarta-feira, 29, em entrevista concedida à Rádio Capital de Cuiabá, Lula afirmou que a terceira via reflete a "fragilidade" e o "empobrecimento" da política do Brasil. "Tem 32 partidos, todo mundo pode ter candidato", afirmou o ex-presidente.

