Programa que garante acesso à Internet exige que usuário assista propaganda do governo Bolsonaro

O programa Conecta Brasil, que distribui Internet gratuita pelo País, está exigindo que os usuários assistam 30 segundos de publicidade do governo federal antes de se conectarem à rede. A peça publicitária é uma imposição aos beneficiários do projeto Wi-fi Brasil que dá acesso à Internet a pelo menos 26 milhões de pessoas e garante conectividade em escolas. A informação é do jornal o Estado de S.Paulo.

Na prática, é necessário assistir a propaganda todas as vezes que a pessoa se conectar. Se o usuário acessar o serviço várias vezes em um mesmo dia, ela será obrigada a ver a propaganda todas as vezes. Caso o usuário se desconecte por algum motivo, como oscilação no sinal Wi-fi, é preciso assistir de novo caso queira se reconectar.

De acordo com o Ministério das Comunicações, o custo do programa Conecta Brasil será de R$ 2,7 bilhões, dos quais R$ 2,46 bilhões serão direcionados ao Norte e Nordeste, regiões onde o acesso à Internet é mais restrito. Além disso, o Nordeste foi o principal reduto eleitoral do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o Norte foi onde Bolsonaro venceu o ex-candidato do PT em 2018, Fernando Haddad, com pouca margem de votos.



Ainda segundo a reportagem do Estadão, o WhatsApp é o único aplicativo em que não há exigência de publicidade do governo federal. O aplicativo tem forte presença de grupos bolsonaristas e tornou-se uma das principais plataformas de articulação de apoiadores do presidente.

