Esposa e filha de Eduardo Bolsonaro testam positivo para a Covid-19

A esposa do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Heloísa Bolsonaro, e a filha dele, Geórgia, receberam diagnóstico positivo de Covid-19 após o parlamentar ter testado positivo para o vírus. A informação foi confirmada pela própria Heloisa nas redes sociais. Segundo ela, ambas “ficaram mal” apenas no dia do diagnóstico, mas já estão bem. Essa foi a segunda vez que a esposa do deputado contraiu Covid.

A influenciadora digital disse que não usou remédios da primeira vez que contraiu o vírus, pois estava grávida, mas afirmou em resposta a uma pergunta de um seguidor que, desta vez, utilizou ivermectina, azitromicina e hidroxicloroquina; medicamentos que não têm eficácia comprovada contra a Covid-19 e ainda defendidos pelo presidente Bolsonaro.

“O que tirou todos meus sintomas com a mão, em menos de uma hora, foi a hidroxicloroquina. Da outra vez, eu estava grávida e não tomei; desta vez, sim, e estou impressionada”, pontuou.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Eduardo, filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), integrou a comitiva do chefe do Executivo que esteve em Nova York, nos Estados Unidos, para participar da 76ª Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas e testou positivo para a doença há poucos dias.

Tags