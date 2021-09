Palhaço do canal Brasileirinhos vira cult entre bolsonaristas

Dentre os fãs do canal, está o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido)

O canal Brasileirinhos, criado há três anos no YouTube, ganhou status de cult entre bolsonaristas. Os criadores, que não se identificam e usam fantasias, se identificam como “Palhaço” e “Gatão”, e atuam em vídeos no Youtube para público mais jovem. Dentre os fãs do canal, está o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Esta semana, a dupla agiu como mestre de cerimônias da estreia do documentário “Nem Tudo se Desfaz”, do cineasta Josias Teófilo, e falou com o blog Saída Pela Direita, da Folha de S.Paulo.

Questionado sobre o que achava da eventual campanha de Bolsonaro no ano que vem e se tentaria ajudar, Palhaço disse que seria um “pega pra capar” em 2022. “Vamos ver, se ficar bom, sim, pretendo (participar). Porque tudo pode mudar e, sei lá, pode dar a louca nele, e de repente virar traveco, ou sair dando cambalhotas por aí. Por enquanto estou apoiando”, disse.

Sobre Lula e a chamada Terceira Via, o integrante do Brasileirinhos afirma ser uma “forçação de barríssima” colocar Lula como principal nome no cenário eleitoral. “Eu conheço pouquíssimas pessoas que votariam no Lula de novo. Conheço muito mais gente que votaria no Ciro Gomes. Houve toda uma campanha ‘ah, PT não, Lula não’, agora nego diz ‘não, esquece tudo, esquece mensalão, esquece impeachment, agora é Lula de novo, hein, galera’.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

E segue: “A rejeição dele (Lula) é muito grande, ele não pode ir a nenhum lugar que é xingado. Mas pra esquerda ter um poder de força para combater o Bolsonaro, teria que ser o Ciro. Para ficar mais tupi-guarani, ele deveria trocar por ‘y’ (Cyro)”, ironizou Palhaço.

Sobre a postura de Bolsonaro nos atos de 7 de setembro, Palhaço fala que “ninguém sabe o que está acontecendo lá”. Para ele, “todo mundo é cientista político, todo mundo tira uma onda, como se estivesse sabendo de tudo. E eu converso com pessoas que estão lá dentro (do governo), e eles próprios dão opiniões divergentes. Eu com a maturidade aprendi que sei lá, que não sei de nada. E o lance é rezar a Deus, pedir que tudo dê certo pra todo mundo, direita, esquerda, porque a gente está no mesmo barco. Pra todo mundo se amar, acreditar em Cristo”.



Tags