Bolsonaro diz que voltará a dar entrevistas, mas para Globo só ao vivo

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), declarou durante live semanal nesta quinta-feira, 23, que voltará a conversar "isoladamente" com alguns veículos de imprensa. No entanto, segundo o chefe de Estado, as entrevistas concedidas à Rede Globo devem acontecer somente ao vivo.

Bolsonaro comentou que concedeu, inclusive, uma entrevista exclusiva para a revista Veja. "Vou voltar a conversar isoladamente com alguns órgãos de imprensa, como acabei agora há pouco de falar com a revista Veja. Me procuraram e quiseram me entrevistar, logicamente a pauta foi feita e eu concordei. Tive uma hora de exposição deles, e a Veja vai fazer uma matéria agora para sábado, 25, e domingo, 26", declarou durante a transmissão.

“A imprensa que quiser conversar comigo, não tem problema. Agora, a gente espera que não haja distorções, é só isso. No tocante ao sistema Globo, se quiser uma entrevista ao vivo, estou à disposição. Gravar para vocês, ai fica difícil. Mas se quiserem ao vivo, sem problema nenhum”, continuou Bolsonaro.

Segundo o portal Uol, Bolsonaro apareceu sozinho durante a live por estar cumprindo isolamento social no Palácio da Alvorada desde que voltou dos Estados Unidos. Durante a viagem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi diagnosticado com Covid-19. “Tem ninguém do meu lado aqui, está todo mundo afastado”, comentou. Segundo o secretário de comunicação do Planalto, André Costa, o presidente deve passar novamente por testagem no quinto dia útil após o último contato com Queiroga.

