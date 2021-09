TV Brasil apaga entrevista com Nise Yamaguchi , investigada pela CPI da Covid

No conteúdo, a médica oncologista também mencionou o nazismo para criticar o medo da Covid-19

A emissora TV Brasil, pertencente à estatal Empresa Brasil de Comunicação (EBC), apagou uma entrevista de 2020 com a médica Nise Yamaguchi, investigada pela CPI da Covid-19 no Senado. Suspeita de integrar um gabinete paralelo do governo federal, a oncologista e imunologista recomendou medicamentos ineficazes e sem comprovação científica contra a coronavírus durante o vídeo.



A entrevista foi transmitida em julho do ano passado. No conteúdo, Nise afirma: “Você pode usar na primeira fase hidroxicloroquina ou ivermectina, ou os dois, com azitromicina e zinco. Porque essa composição é a melhor coisa”. Depois, ela acrescentou: “O tratamento é de cinco dias, de hidroxicloroquina”.

Em outro trecho, Yamaguchi mencionou o nazismo para criticar o medo da Covid, que até agora matou 592 mil brasileiros. “Você acha que alguns poucos militares nazistas conseguiriam controlar aquela massa de rebanho de judeus famintos se não submetessem diariamente a humilhações, humilhações e humilhações, tirando deles todas as iniciativas?”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A médica oncologista depôs na CPI no dia 1º de junho deste ano. Na ocasião, ela disse que adotou o tratamento precoce em pacientes de Covid-19, negou tentativa de decreto para mudança da bula da cloroquina e afirmou que não integra "gabinete paralelo" no governo.

LEIA MAIS l CPI: Nise nega proposta para alterar bula da cloroquina e Aziz sugere acareação



Yamaguchi admitiu, porém, ter integrado um conselho científico extraoficial, do qual também fazia parte o empresário Carlos Wizard, que se reuniu periodicamente com membros do Ministério da Saúde e o seu então titular, Eduardo Pazuello.

Tags