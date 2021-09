Câmara de Fortaleza retoma sessões solenes e audiências públicas presenciais a partir de outubro

Após decisão tomada durante a reunião do Colégio de Líderes, na sala da presidência, a Câmara Municipal de Fortaleza decidiu retomar, a partir de 1º de outubro, as sessões solenes e audiências públicas na forma presencial. O retorno deverá respeitar todos os protocolos de saúde para evitar contágios pela Covid-19.

“Entendemos que, a partir de primeiro de outubro, poderemos fazer as solenidades presenciais cumprindo com os protocolos, mantendo o distanciamento, enfim, reduzindo o número de pessoas participantes no plenário ou no auditório para avançarmos nesse sentido”, disse o presidente da Casa, vereador Antônio Henrique (PDT).

A retomada acontece durante a diminuição de contágios e mortes pelo coronavírus na Capital e o avanço do plano de vacinação. “Nós ouvimos os vereadores e já passamos para eles essas informações que era algo esperado há muito tempo, mas nós tínhamos que aguardar o melhor momento, tendo em vista que a pandemia nos criou essa situação que a gente precisava esperar e, graças a Deus, estamos superando", acrescentou Henrique.

Para organizar as atividades, os vereadores deverão solicitar, com 15 dias de antecedência da data escolhida para o evento, a realização das audiências ou solenidades via protocolo, sendo então os pedidos encaminhados para o Cerimonial.

Ainda segundo o presidente, até o final do ano, as sessões ordinárias e extraordinárias continuarão da mesma forma, ou seja, dois dias por semana, de forma híbrida, quando o vereador pode estar em plenário, em seu gabinete ou outro ambiente. “Até lá, faremos uma análise para, no próximo ano, fazermos as alterações que forem necessárias”, avaliou o pedetista.

