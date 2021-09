TV norte-americana faz piada com Bolsonaro e o compara ao personagem Chiqueirinho

Apresentador de talk show Jimmy Kimmel, responsável por apresentar duas cerimônias do Oscar (2017 e 2018), brincou com as recusas de Jair Bolsonaro em se vacinar

As sucessivas negativas do presidente Jair Bolsonaro em se vacinar contra a Covid-19 virou motivo de piada em um dos programas de TV mais populares dos EUA. Na noite desta terça-feira, 21, o apresentador Jimmy Kimmel lembrou que o mandatário é famoso pelas posições contrárias aos imunizantes. Logo depois, ele mostrou a imagem do personagem Chiqueirinho, da turma do Snoopy, para simplificar a estadia do presidente em Nova Iorque durante a Assembleia-Geral da ONU.

Chiqueirinho (Pig-Pen, na versão em inglês), criado pelo cartunista americano Charles M. Schulz, aparece sempre envolto de uma nuvem de poeira, sujo e com os poucos fios de cabelo desarrumados. O comediante citou ainda declarações do presidente, segundo as quais as vacinas contra Covid-19 poderiam transformar as pessoas em jacarés ou mulheres barbadas. "Essa Astrazeneca tem um escopo bem amplo", ironizou Kimmel.

O apresentador disse que Bolsonaro ficou conhecido como "Brazilian Trump", numa referência ao ex-presidente norte-americano Donald Trump, aliado do mandatário brasileiro e derrotado nas urnas em 2020. Em outra piada, "Brazilian Trump" seria um eufemismo para a depilação de pelos pubianos de cor laranja, já que, nos EUA, a depilação total é chamada de "Brazilian wax", e laranja é a cor do cabelo do ex-presidente norte-americano.

