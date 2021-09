Lula cria perfil no Linkedin e cita trajetória como torneiro mecânico e político

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criou um perfil na rede social corporativa Linkedin. Em seu currículo, o ex-presidente lista cargos como o de torneiro mecânico e sua trajetória política no Partido dos Trabalhadores. No campo cargos atuais, o perfil mostra o petista como presidente de honra do PT e do Instituto Lula.



O perfil começou a ser divulgado às 7 horas da manhã desta quarta-feira, 22, horário de Brasília, e, até a publicação desta matéria, tinha 871 seguidores.

O ex-líder sindical foi presidente do sindicato metalúrgico do ABC entre 1975 e 1980, iniciou sua trajetória na política institucional como deputado federal, cargo que cumpriu de 1987 a 1991, e foi eleito presidente da República em 2002, tendo sido reeleito em 2006.

"Filho de dona Lindu. Nascido em Pernambuco, criado no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Eleito presidente da República do Brasil por dois mandatos. Deixei a Presidência com 87% de aprovação. Um dos fundadores e presidente de honra do Partido dos Trabalhadores, o maior partido da América Latina, e presidente de honra do Instituto Lula", diz o perfil do político em seu texto de apresentação.

No campo de competências, o provável candidato à Presidência em 2022 cita características como liderança, direitos humanos, resolução de problemas, diplomacia e oratória. Assim como Lula, os também presidenciáveis Ciro Gomes (PDT) e João Doria (PSDB) também utilizam a rede social especializada em relações profissionais.

