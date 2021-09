Célio Studart tem destaque em ranking de contribuições contra mudanças climáticas

O deputado federal Célio Studart (PV) teve destaque no ranking Mudanças Climáticas (2019-2021), realizado pelo Observatório do Legislativo Brasileiro (OLB), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Ocupando a 13° posição, o membro titular da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados está no topo da lista dentre os parlamentares cearenses.

De acordo com o OLB, o ranking classifica o posicionamento de parlamentares em temas relativos à mudança climática. O estudo faz um levantamento das atividades legislativas (votos, emendas, relatorias, discursos), a fim de traçar um padrão sobre projetos caros ao tema.

Célio somou uma pontuação de 7.58 (de uma escala de zero a 10), se aproximando do top 10 do ranking. O segundo cearense a aparecer na lista é o deputado Idilvan Alencar (PDT), na 39° posição, com pontuação de 4.46. O primeiro lugar geral é da deputada Fernanda Melchionna (Psol-RS).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A proposta do OLB referente ao aquecimento global destaca que um clima estável é imprescindível para o desenvolvimento econômico e o bem-estar social da humanidade. O observatório avalia que essa estabilidade está em risco, e o ser humano é o maior responsável por este fenômeno, por meio de ações como desmatamento de florestas, emissão de gases provocada por queimadas de combustíveis fósseis e descarte inadequado de resíduos sólidos.

Diante do cenário preocupante em curso, o OLB mapeia o posicionamento dos representantes no Congresso Nacional em relação às proposições legislativas que afetam o clima do planeta.

Tags