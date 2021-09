Na ONU, Bolsonaro diz que há desafios ambientais, mas exalta postura do País

Em seu discurso na 76ª Assembleia das Nações Unidas nesta terça-feira, 21, o presidente Jair Bolsonaro reconheceu que o Brasil tem grandes desafios ambientais, mas elogiou a postura do País sobre o tema. As declarações destoam da imagem do Brasil ao redor do mundo, de negligência no combate ao desmatamento e queimadas na Floresta Amazônica.

"Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa como a nossa. Nosso código ambiental deve servir de exemplo para outros países", chegou a dizer Bolsonaro, durante seu discurso. "Somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta", acrescentou, sem citar estudos que comprovem seus cálculos.

"Na Amazônia, tivemos uma redução de 32% de desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior. Qual país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa? Os senhores estão convidados a visitar a nossa Amazônia!", completou o presidente.

Desde o início do governo Bolsonaro, quando os números de desmatamento da Amazônia passaram a crescer, a comunidade internacional ampliou a cobrança por uma nova política ambiental - ameaçando, inclusive, retaliações na área comercial.

Infraestrutura

Bolsonaro também aproveitou os olhares de todo o mundo para destacar feitos de seu governo na área de infraestrutura. O presidente citou o leilão da Cedae, no Rio de Janeiro, e as construções de rodovias. "Promovemos o ressurgimento do modal ferroviário", destacou. "Temos tudo o que investidor procura, grande mercado consumidor, excelentes serviços, tradição de respeito a contratos e confiança no nosso governo", acrescentou.

O leilão do 5G também foi citado por Bolsonaro - que, segundo o presidente, vai acontecer nos próximos dias.

