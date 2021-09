Ex-ministro de Bolsonaro, Santos Cruz se reúne com lideranças petistas para "defender democracia"

O general Carlos Alberto Santos Cruz esteve reunido, na última sexta-feira, 17, com lideranças petistas, entre elas, três ex-ministros da Defesa e um ex-ministro da Justiça. O encontro com o militar acontece durante as tentativas da formação de uma frente suprapartidária pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro.

Segundo informações do Estadão, estiveram presentes os ex-ministros Tarso Genro e Celso Amorim, acompanhado dos ex-ministros Nelson Jobim e Raul Jungmann, ligados ao MDB e ao Cidadania. A reunião, promovida pelo Instituto Novos Paradigmas, cujo conselho é presidido por Genro, teve como objetivo a realização de um debate para discutir a democracia no Brasil.

Tarso e Santos Cruz, uma das principais investidas políticas de militares que não enxergam mais viabilidade em Bolsonaro para 2022, possem um histórico de aproximação. O general foi condecorado logo depois de voltar da África pelo então governador gaúcho. Em 2021, durante a crise da Covid-19 e das negativas de Bolsonaro em adquirir a Coronavac, o petista mencionou uma frase do militar: "General Santos Cruz indica por que foi expelido pelo governo genocida, mantendo intacta sua honra militar: 'vacina é para vacinar toda a população, não para fazer política contra adversários'". Santos Cruz foi ministro da Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante o debate de sexta, apesar do encontro entre petistas, não houve discussão sobre as eleições de 2022. O ex-presidente Lula, líder do partido e principal adversário de Bolsonaro, foi citado ao lado dos nomes de outros ex-presidentes, entre eles, José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e Dilma Rousseff, pelo ex-chanceler Celso Amorim.

Tags