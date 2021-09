Ator Zé de Abreu compartilha ameaça feita contra Tabata Amaral; deputada acionará Justiça

O ator José de Abreu e a deputada federal Tabata Amaral (sem partido) se desentenderam no Twitter, durante postagens feitas no último final de semana. As discussões tiveram início com um post compartilhado pelo artista que continha ameaças à deputada. “Se eu encontro na rua, soco até ser preso” dizia a publicação, que foi excluída.

José de Abreu é conhecido por defender pautas esquerdistas e por ser um crítico ferrenho da direita. Em comentário anterior contra Tabara, o ator chamou a deputada de “canalha”. Com a repercussão negativa dos tweets, José de Abreu ironizou: "Hoje é dia de cancelar o Zé de Abreu”, disse em outra publicação.

Vamulá, galera, hoje é dia de cancelar o Zé de Abreu. Epa! Sou eu!!! September 19, 2021

Tabata Amaral rebateu o compartilhamento da ameaça pelo ator, afirmando: “Não vai me calar”. A parlamentar também pediu aos seguidores que usassem o momento para reflexão. “Não deixemos a intolerância, mesmo a mais sutil ou invisível, tomar conta da política brasileira", complementou.

Um cidadão fez uma ameaça de violência física contra mim e, como se isso já ñ fosse grave por si só, outro cidadão com meio milhão de seguidores retuitou o post. Essa ñ é a 1ª vez que recebo ameaças, mas é raro pessoas rechaçarem elas em massa e de forma contundente como agora. — Tabata Amaral (@tabataamaralsp) September 19, 2021

A parlamentar também reforçou que essa não é a primeira vez que sofre ameaças e criticou a violência política. “A violência política é a razão pela qual milhares de mulheres nem ousam se candidatar pra começar. Escuto isso todos os dias. Ninguém é obrigado a conviver com isso. Tomarei as medidas judiciais cabíveis, mas, de novo, não é a justiça sozinha que dará conta de resolver o problema”, disse em suas postagens, onde também agradeceu pelo apoio dos seguidores.



A violência política é a razão pela qual milhares de mulheres nem ousam se candidatar pra começar. Escuto isso todos os dias. Ninguém é obrigado a conviver com isso. Tomarei as medidas judiciais cabíveis, mas, de novo, ñ é a justiça sozinha que dará conta de resolver o problema. — Tabata Amaral (@tabataamaralsp) September 19, 2021

