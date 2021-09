Veja como votaram os deputados cearenses sobre a obrigatoriedade de quarentena eleitoral

O texto faz com que policiais, militares, juízes, procuradores e promotores que desejarem se candidatar no pleito de 2026 tenham até o ano que vem para se afastarem de suas respectivas funções

A Câmara dos Deputados aprovou a obrigatoriedade de quarentena eleitoral mínima de quatro anos para juízes, membros do Ministério Público, policiais, guardas municipais e militares que desejarem se candidatar a cargos eletivos a partir das eleições gerais de 2026. Ao todo, foram 273 votos a favor e 211 contrários ao trecho que altera a quarentena eleitoral.

Dos deputados cearenses que votaram, a maioria (14) foi favorável ao dispositivo, enquanto sete parlamentares foram contrários. O texto segue agora para análise do Senado Federal e caso seja aprovado e sancionado faz com que pessoas pertencentes a essas categorias que desejarem se candidatar no pleito de 2026 tenham até o ano que vem para se afastarem de suas respectivas funções.

Veja abaixo como cada deputado cearense votou no destaque que reincorporou a obrigatoriedade de quarentena eleitoral para determinadas categorias.

AJ Albuquerque (PP-CE): Não votou

André Figueiredo (PDT-CE) - Sim

Aníbal Gomes (DEM-CE) - Sim

Capitão Wagner (PROS-CE) - Não

Célio Studart (PV-CE) - Não

Danilo Forte (PSDB-CE) - Sim

Denis Bezerra (PSB-CE) - Não

Domingos Neto (PSD-CE) - Sim

Dr. Jaziel (PL-CE) - Não

Eduardo Bismarck (PDT-CE) - Sim

Genecias Noronha (Solidaried-CE) -Sim

Heitor Freire (PSL-CE) -Não

Idilvan Alencar (PDT-CE) -Sim

José Airton (PT-CE) -Sim

José Guimarães (PT-CE) -Sim

Júnior Mano (PL-CE) -Sim

Leônidas Cristino (PDT-CE) -Sim

Luizianne Lins (PT-CE) -Sim

Moses Rodrigues (MDB-CE) -Sim

Pedro A Bezerra (PTB-CE) -Não

Robério Monteiro (PDT-CE) -Sim

Vaidon Oliveira (PROS-CE) -Não



Fonte: Câmara dos Deputados

