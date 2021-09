Presidente da CCJ da Câmara, Bia Kicis, publica conteúdo contra vacinas

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a deputada bolsonarista Bia Kicis (PSL-DF), publicou na manhã desta quinta-feira, 16, um conteúdo contra as vacinas contra a Covid-19. Ela publicou o vídeo de um suposto atleta universitário de futebol americano que diz estar internado no hospital com complicações cardíacas causadas pelo imunizante contra o coronavírus.

Na legenda do post, a deputada disse: “Ninguém deve ser obrigado a tomar vacina. As pessoas devem ser informadas sobre os possíveis efeitos colaterais. Somos favoráveis a disponibilização de vacinas para todos que desejem tomar, mas contra a obrigatoriedade. Esse vídeo é um alerta. Assista e compartilhe!".



O publicação foi feita no momento em que o presidente Jair Bolsonaro corre o risco de ter sua participação vetada na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, por ainda não ter tomado a vacina. O mandatário ainda se nega a tomar o imunizante, mas postura geral dos presidentes sobre o imunizante é outra.

Com o discurso de preservar os direitos da população, a parlamentar movimentou a CCJ para discutir a legalidade do passaporte da vacina contra a Covid-19. Duas proposta já passaram pelo aval do Senado Federal: a carteira digital e o certificado de imunização e segurança sanitária. Em uma outra publicação, ela vai contra as políticas públicas que defendem a obrigatoriedade da vacinação.

Quando o chamado Passaporte Sanitário chegar à Câmara, votarei CONTRA, uma vez que não posso apoiar a obrigatoriedade da vacina para quem não se sinta seguro p/ tomá-la. Isso seria uma violência abominável. pic.twitter.com/Fnnc5I3Spc — Bia Kicis (@Biakicis) June 17, 2021





