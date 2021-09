Deputado xinga Arthur Lira sem perceber que microfone estava ligado; veja o vídeo

Durante o encerramento da sessão que concluiu a votação dos destaques do novo Código Eleitoral, na Câmara dos Deputados, o deputado Igor Timo (Podemos-MG), que participou virtualmente do encontro, xingou o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), de “filho da puta” sem perceber que seu microfone estava ligado. O episódio ocorreu já na madrugada desta quinta-feira, 16.

Quando Lira iniciava o discurso de encerramento, escuta-se a voz de Timo ao fundo: “Já está encerrando. Não vai deixar eu falar de novo. Quer ver que filho da puta”, disse o parlamentar, gerando risadas dos que estavam presentes no Plenário da Casa. Lira então questionou: “Quem é que falou aí?”, e passou a palavra ao deputado mineiro que o respondeu.

Timo agradeceu pela relatoria da deputada Margarete Coelho (PP-PI) e pela condução do próprio Lira na aprovação do projeto do novo Código Eleitoral que agora seguirá para o Senado. “Parabenizá-lo, presidente, também por permitir que o debate se exaurisse, garantindo que todas as partes fossem ouvidas e atendidas”, disse Timo, tentando minimizar a gafe.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Presidente Arthur Lira tava encerrando a sessão desta noite da Câmara dos Deputados, quando, de repente... pic.twitter.com/Oj9OdDqaWv — Eixo Político (@eixopolitico) September 16, 2021

Tags