Depoimento de diretor da Prevent Senior à CPI da Covid é adiado

O depoimento do diretor executivo da operadora de saúde Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, foi adiado no início da manhã desta quinta-feira, 16. De acordo com a Secretaria do colegiado ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Batista justificou que não teria "tempo hábil" para comparecer ao Senado.

Com o revés na agenda, a Secretaria da comissão informou que os senadores podem dedicar o dia a votação de requerimentos.

Na quarta-feira, 15, a comissão enviou um e-mail ao jurídico da Prevent Senior com a intimação para o depoimento de Batista. O e-mail foi recebido no final da tarde do mesmo dia e encaminhado à defesa do profissional, que afirmou que não iria comparecer.

De acordo com a Secretaria do colegiado, a Prevent Senior reiterou que prestou todos os esclarecimentos encaminhados pela CPI nos últimos meses e que continua à disposição para quaisquer esclarecimentos complementares.

Com a oitiva de Batista, a comissão queria investigar a Prevent Senior sobre uma possível pressão para que os médicos conveniados prescrevessem medicamentos sem a eficácia comprovada no tratamento contra a covid-19, além de denúncias de pacientes da operadora que teriam sido assediados para aceitar o tratamento precoce.

Em uma entrevista dada à GloboNews na manhã desta quinta-feira, o senador Humberto Costa (PT-PE) afirmou que "não há hipótese de terminar a CPI sem ouvir Prevent Senior".

