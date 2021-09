Alessandro Vieira pede Queiroga na CPI da Covid após fala contra vacinação de adolescentes

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) apresentou requerimento para que Marcelo Queiroga explica à CPI da Pandemia o porquê de o Ministério da Saúde ter orientado que adolescentes de 12 a 17 anos não recebam a vacina contra a Covid-19, além de fornecer detalhes sobre o planejamento vacinal para 2022.

"Não é aceitável que a maior autoridade de saúde do país se manifeste de forma vaga e alarmista", afirmou o congressista de oposição.

Apresentei na CPI requerimento de convocação do ministro da Saúde, para que ele explique com clareza a questão da vacinação de adolescentes e também o plano de vacinação para 2022. Não é aceitável que a maior autoridade de saúde do país se manifeste de forma vaga e alarmista. pic.twitter.com/f1LtsY74gf