Ex-bolsonarista aciona Conselho de Ética contra Eduardo Bolsonaro por ameaça

A deputada federal Professora Dayane Pimentel (PSL-BA), ex-aliada do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), aparece em uma foto publicada no Instagram do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do mandatário, com um alvo no rosto. Na publicação, Dayane é chamada de "traidora nível hard".

Na imagem, postada por Eduardo na função stories da plataforma, na manhã desta segunda-feira, 13, a parlamentar aparece ao lado do chefe do Executivo, de mãos dadas com ele.

Dayane participou neste domingo, 12, da manifestação na avenida Paulista, em São Paulo, contra o presidente. A publicação incomodou a deputada, que disse se sentir “amplamente ameaçada”.



“Um filho do Presidente da República, ao que tudo indica ligado a milícias, posta uma foto minha com um alvo em meu rosto. Isso é uma ameaça???? Deixo registrado que me sinto amplamente ameaçada por esses tiranos”, escreveu a deputada no Twitter.



Um filho do Presidente da República, ao que tudo indica ligado à milícias, posta uma foto minha com um alvo em meu rosto. Isso é uma ameaça???? Deixo registrado que me sinto amplamente ameaçada por esses tiranos. pic.twitter.com/GlTqd5VxvG — Professora Dayane Pimentel (@deppimentel) September 13, 2021

Ela também postou a foto no seu perfil Instagram e disse que tomará as medidas cabíveis. Dayane Pimentel foi eleita para seu primeiro mandato em 2018, sob a alcunha de "federal do Bolsonaro", com 136.742 votos.



Tags