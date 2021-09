Manifestantes bolsonaristas tentam invadir sede do Ministério da Saúde; veja vídeo!

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) rebateu, por meio de nota oficial, a fala do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), feita nesta terça-feira, 7 de setembro, em São Paulo, a respeito das ações de prefeitos durante o enfrentamento à pandemia de Covid-19. A entidade reforçou que as medidas de restrição de circulação e atividades econômicas adotadas pelos gestores, mesmo com a postura contrária do chefe do Executivo federal, “salvaram milhares de vidas no Brasil”.



Durante as manifestações na Avenida Paulista, o presidente da República afirmou para seus apoiadores que a atuação dos governadores e prefeitos foi pior do que o vírus e contrária à Constituição Federal. Em resposta, a CNM ressaltou que a ação de prefeitos e prefeitas foi embasada pela Constituição e reforçada em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), “já que não houve a coordenação nacional necessária para o enfrentamento dessa crise mundial e que transcende o planejamento local”, complementa a nota, que ainda faz referência à perda de mais 584 mil brasileiros em decorrência da Pandemia.

Sobre o assunto Lula, Ciro, Doria e Mandetta alertam para a necessidade de defesa da democracia

André Figueiredo: "Atos provam que Bolsonaro não sabe conviver com a democracia"

Eduardo Leite: foi um erro colocar Bolsonaro no poder, e é um erro mantê-lo lá

Bolsonaro diz que só sai "preso, morto ou com vitória" e desafia: "Jamais serei preso"

'Não vamos admitir que Moraes continue a açoitar nossa democracia', diz Bolsonaro

Partidos vão discutir impeachment

Bolsonaro reúne ministros no Conselho de Governo sem participação de Mourão

A CNM também reforçou que as ações tomadas pelos gestores municipais foram determinantes para não agravar ainda mais o cenário pandêmico, pois de acordo com a entidade, as medidas “tomaram por base o cunho científico, e não posicionamentos políticos e eleitoreiros, evitando, com isso, uma verdadeira catástrofe no país'', finalizando a nota publicada em postagens do Twitter.

A CNM refuta veementemente a fala do presidente da República, Jair Bolsonaro, neste 7 de setembro, em São Paulo, sobre as medidas adotadas por prefeitos em relação ao enfrentamento da pandemia. pic.twitter.com/NYpTdrKVs1 — C N M (@portalcnm) September 8, 2021

A Confederação Nacional dos Municípios afirma ser uma organização independente, apartidária e sem fins lucrativos, que tem como objetivo consolidar o movimento municipalista e fortalecer a autonomia dos municípios.



Tags