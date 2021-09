'Quero dizer aos canalhas que eu nunca serei preso', diz Bolsonaro em ato

No Dia da Independência do Brasil, atos favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) marcaram as ruas das capitais. A partir dessa situação, artistas se manifestaram a favor ou contra o atual governo federal em suas redes sociais.

A atriz Samantha Schmütz postou comentários em seu perfil no Twitter, lamentando as manifestações. “Que tristeza ver o que está acontecendo com o Brasil”, disse. Ela ainda fez outras postagens para pedir a saída do atual presidente: “Fora Bolsonaro, Bolsominions… e seu Bolsonarismo”.

Já Tico Santa Cruz, vocalista do Detonautas Roque Clube, cobrou posicionamento de outras pessoas do meio artístico: “os artistas, influenciadores, celebridades e pessoas públicas que não manifestarem hoje seu apreço pela democracia e contra o golpe de Bolsonaro devem ser lembrados para sempre como cúmplices! Não tem mais espaço para o silêncio e omissão. Cobrem quem vocês seguem”.

Paolla Oliveira também se manifestou contra os atos: “Não existe futuro sem democracia. Não existe futuro com esse desgoverno. #ForaBolsonaro, apesar de você, amanhã há de ser outro dia”.

Além deles, outros famosos escreveram opiniões desfavoráveis a Jair Bolsonaro, como Ingrid Guimarães, Alessandra Negrini, Cissa Guimarães, Duda Beat, Lázaro Ramos, Taís Araújo, Emicida, Milton Nascimento, Gabriel Leone e outros.

Entre os nomes que se posicionaram em apoio às manifestações, está o cantor Latino. “Ignorância é uma dádiva, já que com ela não podemos perceber as desgraças que nos cercam. Sou patriota sim! Não fico em cima do muro por conta de ideologias políticas. Sou Brasil!”, afirmou.

A atriz Myrian Rios publicou dois vídeos com a legenda: “Viva o BRASIL. Quero para nosso país, saúde, educação, paz e prosperidade sempre!”. Nos conteúdos, é possível ver imagens suas com a bandeira brasileira.

Já Regina Duarte, atriz e ex-secretária de Cultura do governo Jair Bolsonaro, escreveu: “Feliz Dia da Independência. Vamos passar o dia todo comemorando um novo renascer, uma nova consciência de POVO, de PODER, de DEMOCRACIA!”.

Humberto Martins, Lady Fontenelle e Ana Paula Valadão foram outros nomes que se manifestaram a favor do presidente.

