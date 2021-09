Danilo Forte: "Congresso nunca vai apoiar intervenção em nenhum Poder"

Os presidentes da Câmara dos Deputados, Senado Federal e Supremo Tribunal Federal (STF) disseram desconhecer reunião citada por Jair Bolsonaro em discurso nesta terça-feira, 7, durante participação em protestos pró-governo em Brasília.

"Amanhã estarei no conselho da República juntamente com ministros para nós, juntamente com presidente da Câmara, Senado e do STF, com esta fotografia de vocês, mostrar para onde nós todos devemos ir", disse o presidente, durante participação em ato com ameaças golpistas ao Congresso e STF ocorrido na Esplanada dos Ministérios.

Em notas enviadas à imprensa, no entanto, tanto o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), quando os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e do STF, ministro Luiz Fux, afirmam que, até o início da tarde, não foram convidados para qualquer reunião neste sentido.

O Conselho da República é um órgão de consulta do presidente da República que se pronuncia sobre intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio e questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Ele foi criado pela Lei 8.041 de 1990. O presidente não tem a obrigação de colocar em prática medidas oriundas da consulta feita com o conselho.

O órgão é dirigido pelo presidente da República e composto também pelo vice-presidente, os presidentes da Câmara e do Senado, os líderes da maioria e da minoria nas duas Casas, o ministro da Justiça e seis cidadãos brasileiros com idade superior a 35 anos.



