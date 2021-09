Barroso pede eleições livres e que não haja “volta ao passado"

Às margens do Rio Ipiranga, em 7 de setembro de 1822, o príncipe regente Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Hoje, 199 anos depois, a Agência Brasil relembra 20 anos de cobertura fotográfica do feriado nacional.

Comemorado tradicionalmente em várias cidades brasileiras com desfiles cívico-militares, é em Brasília que geralmente o 7 de setembro reúne a maior quantidade de participantes no tradicional circuito da Esplanada dos Ministérios. Forças de segurança civis e militares costumam fazer apresentações com bandas e veículos oficiais.

Atletas olímpicos, estudantes, políticos e personalidades também participam do evento. Em 2021, assim como em 2020, não terá desfile, por questões sanitárias. Haverá, entretanto, uma simbólica cerimônia de hasteamento da Bandeira Nacional no Palácio da Alvorada – residência oficial do presidente da República.

A Agência Brasil preparou uma linha do tempo com as imagens mais marcantes dos últimos desfiles do 7 de setembro.

Confira a linha do tempo:

2001 Grupamento de fuzileiros navais desfila pelas ruas de Brasília. 2002 Oficiais da Marinha do Brasil, ao lado de blindados do Exército, saúdam o carro oficial do presidente da República durante o desfile cívico-militar. 2003 A ginasta Daiane dos Santos conquistou a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Ginástica Artística e participou do desfile. 2004 A Esquadrilha da Fumaça fez a tradicional apresentação no céu de Brasília. 2005 Os desfiles cívicos de 2005 marcaram a despedida dos caças Mirages III da Força Aérea Brasileira (FAB). As aeronaves estavam na ativa desde 1971. 2006 Com público de cerca de 30 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios, o 7 de Setembro de 2006 foi marcado pela presença de uma réplica do 14 Bis - o primeiro avião concebido por Santos Dumont, considerado pai da aviação. 2007 Estrangeiros marcam presença na Esplanada dos Ministérios para assistir ao desfile de 7 de setembro de 2007. 2008 O Esquadrão de Demonstração Aérea, conhecido popularmente por Esquadrilha da Fumaça, sobrevoa a Esplanada dos Ministérios. 2009 A Esquadrilha da Fumaça sobrevoa a Esplanada dos Ministérios. 2011 Grupamentos das Forças participam dos desfiles cívicos. 2012 Aviões da Esquadrilha da Fumaça fazem a tradicional participação no 7 de Setembro. 2013 O ex-combatente da 2ª Guerra Mundial Ney Lopes participa do desfile cívico de 7 de Setembro com o neto Arthur Lopes, no Rio de Janeiro. 2014 Esquadrilha da Fumaça escreve trecho do Hino Nacional no céu de Brasília. 2015 Blindados do Exército Brasileiro desfilam na parada de 7 de Setembro de 2015. 2016 Letreiro instalado no Eixo Monumental durante o 7 de Setembro de 2016. 2017 Espectadores acompanham os desfiles no centro de Brasília. 2018 Pracinhas condecorados desfilam em carro aberto. 2019 Soldado do Batalhão da Guarda Presidencial durante o início do Desfile Cívico-Militar, nas proximidades do Mastro Especial da Praça dos Três Poderes. 2020 O ano não teve desfile oficial e o 7 de Setembro foi celebrado em cerimônia restrita de hasteamento da Bandeira Nacional. Créditos das imagens Agência Brasil

