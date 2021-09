Ato contra Bolsonaro termina no Rio; organizadores calculam 20 mil pessoas

Manifestantes favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro se reuniram na manhã de hoje (7) na Praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, desde pouco antes das 10h. Também nesta manhã, um grupo contrário ao presidente participou, no centro, do 27º Grito dos Excluídos, manifestação que ocorre sempre no feriado do 7 de Setembro.

No centro da cidade, os cartazes do protesto que começou na Rua Uruguaiana pediam a saída de Bolsonaro da Presidência e traziam as pautas do Grito dos Excluídos. Neste ano, o movimento tem como tema "Vida em Primeiro Lugar", destacando o desemprego, os impactos da pandemia de covid-19 e a defesa do Sistema Único de Saúde.

Alguns manifestantes levavam bandeiras de centrais sindicais, movimentos sociais e estudantis. O protesto seguiu pelas avenidas Presidente Vargas e Rio Branco, em direção à Praça Mauá.

No ato na zona sul do Rio de Janeiro, os manifestantes a favor do presidente usavam camisas verde-amarelas, portavam bandeiras do Brasil e exibiam cartazes, em português e inglês, em apoio a Bolsonaro e em defesa do voto impresso, além de mensagens contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

O protesto contou com carros de som, começou na altura do Posto 5 da Praia de Copacabana e fechou as duas pistas da Avenida Atlântica. A manifestação no bairro contou ainda com um comboio de motociclistas, que percorreu bairros das zonas oeste e sul do Rio.

