Bolsonaro volta a fazer críticas a quem atua "fora das 4 linhas"

O presidente Jair Bolsonaro participa neste sábado, 4, de mais um passeio de motociclistas, desta vez no agreste pernambucano. Ele se reuniu com apoiadores no município de Santa Cruz do Capibaribe - o único em Pernambuco onde teve mais votos do que Fernando Haddad (PT) no segundo turno das eleições de 2018.

Centenas de pessoas participam do evento na manhã deste sábado, inclusive crianças. A grande maioria não usa máscaras - inclusive o presidente - e as cenas de aglomeração são constantes. Apesar de trafegarem em rodovias, alguns participantes do ato também não usam capacetes.

