Marcelo Freixo defende convocação de filho de Bolsonaro para depor na CPI da Covid

O deputado federal Marcelo Freixo (PSB) defendeu a convocação de Jair Renan Bolsonaro, o filho “04” do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado. Freixo argumenta que o motivo seria uma suposta relação do filho do presidente com a empresa Precisa Medicamentos.

Mensagens vazadas nesta semana mostram que a empresa Bolsonaro Jr Eventos e Mídia, de propriedade do “04”, foi aberta com auxílio de um suposto lobista intermediário da Precisa Medicamentos. A Precisa atuou como intermediária no contrato da vacina indiana Covaxin, investigado pela Comissão do Senado.

Freixo afirmou que a CPI deve convocar Renan para depor e esclarecer o motivo pelo qual “o lobista da Precisa Medicamentos, envolvida no esquema de corrupção da Covaxin, ajudou o filho do presidente a abrir uma empresa?”, escreveu defendendo que senadores investiguem a relação da família Bolsonaro com a Precisa.

A CPI da Covid tem que convocar Jair Renan Bolsonaro p/ depor. Por que o lobista da Precisa Medicamentos, envolvida no esquema de corrupção da Covaxin, ajudou o filho do presidente a abrir uma empresa? A CPI tem que investigar as relações da família Bolsonaro c/ a Precisa. — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) September 1, 2021

