Gleisi convoca militantes do PT para atos de 7/9: "nosso lugar é com o povo, na rua"

A data coincide com as manifestações em defesa do presidente da República, Jair Bolsonaro, a favor do voto impresso e contra Supremo Tribunal Federal

A presidente nacional do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann (PR), publicou um vídeo nesta quarta-feira, 1º de setembro, defendendo a participação dos militantes e representantes da partidários nos atos marcados para o dia 7 de setembro. A data coincide com as manifestações em defesa do presidente da República, Jair Bolsonaro, a favor do voto impresso e contra Supremo Tribunal Federal (STF).

Na publicação, a dirigente do PT destaca que a data é tradicionalmente ocupada pelo Grito dos Excluídos. Segundo ela, o ato que teve origem na Igreja Católica e mobiliza grupos e movimentos de esquerda há 21 anos, sempre no Dia da Independência.

Além do PT, a representante da legenda convoca os militantes para o Grito dos Excluídos organizações como o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Movimento dos Sem Terra (MST), União Nacional dos Estudantes (UNE) e centrais sindicais.

Sobre o assunto Evangélicos e caminhoneiros intensificam convocação para 7 de setembro no Twitter

Manifestação de 7 de setembro pró-Bolsonaro: últimas notícias de hoje, 2

Pacheco e governadores manifestam preocupação com democracia e ataques

“Pegue o calendário, incentive a nossa militância. Nós precisamos mostrar que o Brasil tem jeito e que tem gente lutando pelo povo. A nossa pauta não é da violência, não é da escalada autoritária, não é contra instituições, não é pelo voto impresso. A nossa pauta é a vida do povo, e o povo está precisando muito de nós. Então, não esqueça: dia 7 estaremos nas ruas em todo o Brasil", afirma Gleisi.

No material disponibilizado no site do partido, cerca de oitenta cidades já foram listadas com atos já confirmados. Os principais deverão ser em Brasília (9h), Rio de Janeiro (9h) e São Paulo (14h).

Tags