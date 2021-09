Deputado critica lentidão da Assembleia para apreciar requerimento sobre repasses federais

Durante pronunciamento nesta quinta-feira, 2, na Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado Heitor Férrer (Solidariedade) fez críticas à demora da Casa na apreciação dos requerimentos apresentados pelos parlamentares e que, segundo ele, são de interesse da sociedade. Na tribuna, o parlamentar cobrou respostas sobre um pedido apresentado em maio deste ano referente ao repasses federais recebidos pelo Governo do Estado para o combate à pandemia.

Em nome da transparência, Heitor destacou que a informação foi divulgada recentemente pela imprensa, mas o seu requerimento sequer chegou a ser pautado na Assembleia.

“O que estou pedindo é a coisa mais singela do mundo, é um pedido de informação sobre gastos. Quero saber, pelas palavras do governo, quanto a União encaminhou especificamente para a Covid e como esse recurso foi gasto”, afirmou.

Heitor questionou qual seria o temor do Governo do Estado em divulgar as informações para a casa legislativa e ponderou que a iniciativa não se trata de perseguição ou politicagem, configurando-se apenas no cumprimento de suas atribuições de fiscalização dos atos do Poder Executivo.

“Nós estamos aqui para representar aqueles que confiam em nós o seu bem-estar. Nós somos um corpo. Temos que entender que a função do Poder Legislativo está acima dos caprichos do governante e esse constrangimento não pode ficar com a Assembleia”, criticou.



