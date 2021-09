Camilo Santana recebe título de cidadão de Tabuleiro do Norte

O governador Camilo Santana (PT) recebeu, nesta quinta-feira, 2, o título de cidadão de Tabuleiro do Norte, a 209,1 km de Fortaleza. A homenagem foi realizada durante a Inauguração do Polo Metalmecânico do município no período da manhã. No evento, a cidade foi incorporada no hub logístico do Estado, tornando-se novo entreposto do fluxo de cargas na região do Vale do Jaguaribe, interior do Ceará.

O projeto de lei municipal nº 1.725, que concedeu o título de cidadão tabuleirense ao governador, foi apresentado pelo vereador Raimundo Sena (PT), no dia 25 de maio em 2018. No mesmo ano, ele foi aprovado pela Câmara Municipal e logo depois sancionado pelo prefeito da cidade, Dr. Rildson (PP).

