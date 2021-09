Justiça do Rio quebra sigilos de Carlos Bolsonaro em apuração sobre 'rachadinha'

A prefeitura do Rio de Janeiro informou que fez uma modificação no calendário de vacinação contra a covid-19 para esta quarta-feira (1°) porque ainda não recebeu novas doses do Ministério da Saúde. Serão imunizadas pessoas com 40 anos ou mais, gestantes, puérperas, lactantes e pessoas com deficiência com 12 anos ou mais. Os postos de saúde continuam aplicando também segundas doses, de acordo com a data estipulada no comprovante da carteira de vacinação.

Nesta quarta-feira seria a repescagem para adolescentes com 16 anos ou mais, que terão de aguardar a chegada de novas doses da vacina. Na segunda-feira (30) foram vacinadas as meninas de 16 anos e, hoje (31), os meninos com a mesma idade.

Profissionais da educação

A prefeitura do Rio de Janeiro informou ainda que dará início às 7h30 de amanhã (1°) a aplicação da segunda dose da vacina contra covid-19 dos profissionais da educação das redes pública e privada do Rio de Janeiro. Os secretários municipais de Saúde, Daniel Soranz e de Educação, Renan Ferreirinha, acompanham a imunização na Escola Municipal Gonçalves Dias, em São Cristóvão, zona norte da cidade.

Para receber a vacina é preciso que o profissional leve comprovante de aplicação da primeira dose e um documento de identificação com foto.

Tags