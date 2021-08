CPI do motim cobra informações financeiras de associações desde 2010

Após a sequência de quatro jogos sem vitórias, que resultou na demissão do técnico Guto Ferreira, Tiago Nunes foi anunciado como novo treinador do Ceará. A diretoria alvinegra considera o perfil do gaúcho de 41 anos como ofensivo e moderno. Livre no mercado antes de assinar com o Vovô, Tiago teve três trabalhos anteriores: Athletico-PR, Corinthians e Grêmio.



No Furacão, clube que abriu as portas para o treinador gaúcho, em 2018, Tiago era técnico do sub-23 antes de assumir a equipe principal, substituindo Fernando Diniz. Nunes estreou nas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, precisando de uma vitória para se classificar, porém ficou no empate em 1 a 1. No Brasileirão, a equipe estava na 18ª colocação após 13 rodadas e na Sul-Americana iria encarar o Penarol-URU.

Apesar do cenário negativo, Tiago conseguiu tirar o CAP da 18ª posição para terminar o Campeonato Brasileiro na sétima colocação. Já na Sula, o treinador conseguiu título internacional eliminando equipes como Peñarol-URU, Fluminense e Junior Barraquilla-COL. Na passagem pelo CAP, Nunes fez 102 jogos, contando com estaduais, conseguiu 53 vitórias, 24 empates e 25 derrotas, chegando a um aproveitamento de 59,8%. Foram 156 gols marcados e 81 sofridos. Ainda conquistou a Sul-Americana (2018) e a Copa do Brasil (2019).

As boas atuações e as novas ideias chamaram a atenção de grandes times do cenário nacional. O Corinthians apostou no treinador com motivação semelhante a do Ceará. Após a demissão de Fábio Carille, querendo mudar a proposta de jogo para algo mais ofensivo, o Timão investiu na vinda de Tiago Nunes para o início da temporada 2020.

Comandando o clube paulista, o treinador não conseguiu repetir o feito do Athletico-PR e realizou somente 28 jogos. Foram 10 vitórias, 10 empates e 8 derrotas, com 32 gols marcados e 25 sofridos. O revés na final do Campeonato Paulista para o rival Palmeiras, a eliminação na pré-Libertadores e a fraca campanha na Série A levaram a demissão de Nunes no meio da temporada.

No Grêmio, em 2021, Tiago teve uma nova chance após assumir a equipe de Renato Gaúcho. Com um início promissor, o técnico emplacou uma sequência de nove jogos de invencibilidade (oito vitórias e um empate), entre o Gaúchão e a Sul-Americana, que só foram se encerrar no revés diante do Ceará, pela primeira rodada do Brasileirão. O treinador conquistou no período o campeonato estadual e a Recopa Gaúcha.

Após a derrota para Alvinegro, Tiago Nunes ainda emplacou mais duas vitórias – na Copa do Brasil e na Recopa Gaúcha – e conseguiu a classificar o Grêmio na terceira fase do principal mata-mata nacional. Porém, o treinador teve uma sequência negativa de sete jogos sem vencer na Série A, o que resultou na demissão após 20 jogos. Foram 10 vitórias, cinco empates e cinco derrotas, e um aproveitamento de 58,3%, Apesar dos poucos jogos, foram 38 gols marcados e 19 sofridos.



