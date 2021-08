PGR apresenta denúncia contra Roberto Jefferson

A presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargadora Naílde Pinheiro Nogueira, dará uma boa-nova na próxima quarta-feira: vai anunciar a convocação de aprovados do último concurso público para magistrados, realizado em 2018. Inicialmente, convocará 24 aprovados, que atuarão em comarcas do Interior do Estado. "Nós vamos dar essa grande alegria para a categoria. Esse grupo vai nos ajudar a reforçar nossa prestação de serviços ao cidadão do Interior", destaca a desembargadora que, na data, estará completando 35 anos de magistratura. Sobre o trabalho do Judiciário neste tempo de pandemia, a presidente do TJCE garante que a experiência da atividade de forma híbrida tem dado bons resultados e será mantida a partir de setembro. Ela deixou claro que o regime do home office deve se transformar em mais uma opção de prestação de serviços.

Torcida da Sefaz

A campanha Sua Nota Tem Valor vai oferecer para quem aderir camisa oficial dos clubes do futebol cearense. A secretária da Fazenda, Fernanda Pacobahyba, está fechando a parceria com os dirigentes dos clubes e deve anunciar a novidade nos próximos dias.

Todo gás

O setor metal-mecânico cearense ainda enfrenta aumento "excessivo" do aço, segundo o presidente do sindicato do setor, Sampaio Filho. Mas tal quadro deve se estabilizar em breve, diz ele, apostando na vinda de novos projetos atraídos pelo hidrogênio verde.

Olho no olimpo

Há um desembargador federal do TRF-5ª Região, sede no Recife, que trabalha de olho numa vaga a ser aberta no Superior Tribunal de Justiça (STJ). É o cearense Cid Marconi, que amiudou suas viagens na rota de Brasília.

Foto: Mauri Melo O empresário Pio Rodrigues Neto receberá a Medalha do Mérito Industrial da Fiec

Medalha, medalha…

Na próxima quinta-feira, às 18h30min, no La Maison Terrace, mais festa para entrega da Medalha do Mérito Industrial da Fiec. Desta vez, para o empresário Ivan Bezerra Filho e o ex-senador Luiz Girão. Na outra semana, será a vez de Pio Rodrigues e Igor Queiroz.

Colheitas

A Chapada do Apodi voltou a produzir algodão que, no passado, era considerado o "ouro branco" do Estado em termos econômicos. No fim de semana, o senador Cid Gomes visitou o local e comemorou a primeira colheita. Mas a colheita palaciana 2022 o cerca também.

Pelo STF

O deputado federal Aníbal Gomes (DEM) lamenta tanta instabilidade política provocada, segundo ele, por Bolsonaro. E lamenta ainda mais atritos do presidente com o STF. E olhe que Aníbal até tem processos tramitando no Supremo.

Pão nosso

O Sindipan/CE promove a campanha "Pão é nutrtição". Quer desmistificar a ideia de que comer pão engorda e faz mal. "No passado, havia restrição ao café e ao ovo e isso foi superado. O pão é saudável", diz Angelo Nunes, presidente. Mas o precinho anda salgado...

Queimadas

O deputado Audic Mota (PSB) enviou ofício ao governador Camilo Santana solicitando a doação de kits de combate a incêndios florestais para órgãos municipais de proteção social e defesa civil. Que o pleito seja acatado, pois as queimas avançam no Interior.

Dia Branco

Fortaleza sediará o XXVIII Congresso Brasileiro de Médicos Escritores, de forma on-line. De 4 a 7 próximos, com palestras, cursos e lançamento de livros. À frente, Arruda Bastos, presidente da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores (Sobrames).

Sem medo

Relator da CPI das Associações de PMs da Assembleia, o relator Elmano Freitas (PT), avisa: vai aprofundar tudo e adotar uma conclusão didática, para que motins do gênero não mais se repitam no Estado.

SOBE

Polícia Federal, que continua mostrando serviço no Aeroporto Internacional Pinto Martins contra o tráfico de drogas.

DESCE

Planos de saúde, com seus reajustes elevados e marcação de consultas chegando a três meses de espera.

HORIZONTAIS

Termina hoje o prazo de inscrições para o concurso público da Funsaúde. São 6 mil vagas, com inscrições pelo site conhecimento.fgv.br/concursos/funsaude21. /// O deputado federal Danilo Forte aguarda a janela partidária para dar adeus ao PSDB. Expectativas de que vá para o PSL, hoje presidido por aliado do Capitão Wagner. /// O 7 de Setembro deve envolver vários empresários cearenses que, no entanto, não deverão mostrar a cara nas manifestações, segundo alguns desse grupo. /// Só lembrando: "O Brasil não é extremado!"

