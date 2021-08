Bolsonaro volta a criticar ministros do STF e do TSE

De olho no feriado de 7 de Setembro, dia em que pretende fazer demonstração de força nas ruas, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a "grande pauta" dos atos que devem ocorrer no País é a liberdade de expressão, em especial contra as recentes decisões tomadas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). "Não pode uma pessoa do STF e uma do TSE se arvorarem como donas do mundo", defendeu o presidente à Rádio Rede Fonte de Comunicação, no início da tarde desta segunda-feira (30).

Os atos têm como principais motivações os alvos do inquérito que apura ofensas e fake news contra os ministros do STF. Entre os objetos das investigações estão o ex-deputado federal e presidente do PTB, Roberto Jefferson, o deputado federal Otoni de Pauta (PSC-RJ) e blogueiro Allan dos Santos. "Não podemos admitir um deputado federal, um jornalista e um presidente de partido presos", disse o chefe do Executivo.

Bolsonaro classifica as manifestações programadas como "espontâneas" e que contam como integrantes pessoas "pacíficas, ordeiras, trabalhadoras que querem o melhor para o País". Apesar de não ser a pauta principal, segundo Bolsonaro, o presidente afirma que as pessoas também podem se manifestar para defender a adoção no voto impresso nas eleições, bandeira defendida por ele. Mesmo assim, o chefe do Executivo pondera que os cidadãos "não estão pedindo nada além do normal, do que os Poderes deviam atender". Com presença confirmada, Bolsonaro garante que vai "onde o povo estiver''.

