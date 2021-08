Prêmio vai reconhecer trabalho voluntário de pessoas e entidades

O Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, o Pátria Voluntária, vai premiar o trabalho de pessoas e entidades sociais que realizam trabalho voluntário de relevante interesse social. Para viabilizar a iniciativa, foi assinado, na tarde desta quinta-feira (26), no Palácio do Planalto, um acordo de cooperação técnica entre a Casa Civil e a Fundação Banco do Brasil. O evento teve a participação do presidente Jair Bolsonaro, da primeira-dama Michelle Bolsonaro, presidente do conselho do Pátria Voluntária, além de autoridades e ministros.

"O Brasil de orgulha desse trabalho voluntário, para o bem do próximo, sem esperar nada do outro lado, a não ser, obviamente, aquilo que vale mais do que uma medalha, que é a gratidão", afirmou o presidente Jair Bolsonaro, em discurso.

Ao destacar as ações do programa, criado em 2019, Michelle Bolsonaro citou o apoio emergencial que tem sido prestado às famílias impactadas pela crise da pandemia de covid-19.

"Com ações de ajuda humanitária, o programa tem conseguido ajudar milhares de brasileiros que estão enfrentando dificuldades extremas, devido aos efeitos negativos da pandemia, levando principalmente alimentos e água potável", disse a primeira-dama. Segundo balanço do programa, foram distribuídas quase 2 mil toneladas de alimentos desde o início da pandemia.

O Pátria Voluntária mantém uma plataforma para que qualquer pessoa interessada possa se inscrever para atuar em projetos parceiros do programa. Desde que foi instituída, a plataforma cadastrou mais de 17 mil voluntários em todo o país e cerca de 2,2 mil entidades. Pelos cálculos do programa, pelo menos 1,6 milhão de pessoas teriam sido impactadas pelas ações do voluntariado.

"Para além dessas ações emergenciais, o Pátria Voluntária tem contribuído para a transformação de realidades sociais, por meio de apoio a projetos estruturantes que promovem inclusão, educação, capacitação, civismo, cultura e recreação", afirmou Michelle Bolsonaro.

Tags