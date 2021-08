TCE-CE aprecia contas de 2020 do governador Camilo Santana na próxima terça

A apresentação do parecer prévio será conduzida pelo relator do processo, conselheiro Rholden Botelho de Queiroz

O Tribunal de Contas do Ceará (TCE) realiza na próxima terça-feira, 31, às 9h30min, uma sessão extraordinária híbrida (presencial e telepresencial) para apreciar as contas do governador Camilo Santana (PT), referentes ao exercício 2020. A apresentação do parecer prévio será conduzida pelo relator do processo, conselheiro Rholden Botelho de Queiroz. A sessão será transmitida pelo canal do TCE no YouTube.

O documento traz informações sobre o Balanço Geral do Estado e revela detalhes das posições orçamentárias, financeiras e patrimoniais. Com base no relatório/voto a ser apresentado pelo relator, o colegiado também analisa se as operações estão de acordo com os princípios fundamentais da Contabilidade Pública. Ao final, será emitido o parecer prévio, que pode ser pela aprovação, desaprovação ou aprovação com ressalvas.

Além dos documentos encaminhados pelo governo estadual, o conselheiro analisa o Relatório Técnico elaborado pela Diretoria de Contas de Governo, da Secretaria de Controle Externo (Secex). a avaliação possui abrangência sobre as administrações direta (Poderes e Órgãos constitucionais) e indireta (autarquias, fundações, fundos e empresas estatais dependentes e não dependentes), além do Parecer do Ministério Público do Ceará (MPCE) junto ao TCE-CE.

O parecer do Executivo funciona como documento técnico especializado, que contém uma apreciação das contas consolidadas e prestadas pelo governador. Segundo o tribunal, o documento é considerado um dos mais importantes instrumentos de transparência da gestão governamental.

A emissão do parecer prévio das contas anuais do Governador do Estado por parte do órgão de controle externo respeita o disposto no Art. 42 da Lei Orgânica. Após apresentação, o documento é encaminhado à Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), a quem cabe julgar as contas do chefe do Executivo.

Em julho de 2020, com ressalvas, o TCE aprovou, por unanimidade, o Parecer Prévio das Contas de 2019 do governador Camilo Santana. Foram feitas 51 recomendações, num documento que teve como relator o conselheiro Edilberto Pontes. Na ocasião, o relatório apontou que o Ceará aplicou mais recursos em segurança pública do que em educação e saúde.

Em setembro, o texto foi aprovado na Assembleia Legislativa do Ceará. Foram 26 votos pela aprovação e cinco votos “não”, dos opositores Renato Roseno (Psol), Fernanda Pessoa (PSDB), Heitor Férrer (SD), Delegado Cavalcante (PSL) e Soldado Noelio (Pros).

