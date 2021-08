Roseno apresenta PL para emergência climática: "Mais que um tuíte, nós precisamos de política"

O deputado criticou que o Ceará ainda usa "combustível do Século XIX" e destacou um projeto d sua autoria que dispõe sobre o reconhecimento do estado de emergência climática no Ceará

O deputado estadual Renato Roseno (Psol) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará, nesta quarta-feira, 25, para questionar o governador Camilo Santana (PT) sobre a adoção de medidas ambientais efetivas no estado. O parlamentar lembrou da resposta dada pelo petista ao convite feito pela banda Coldplay nesta segunda-feira, 23, para participar do Global Citizen Live.

Em pronunciamento, diferente do que publicou Camilo, o psolista defendeu não ser verdade que o Estado do Ceará esteja 100% comprometido com as ações climáticas e na preservação do meio ambiente. Segundo o deputado, o compromisso feito pelo governador ignora o “gigantesco passivo ambiental” - danos causados ao meio ambiente - presente no território cearense.

Roseno destaca que tanto a Termelétrica quanto a Siderúrgica, ambas localizadas no Pecém, são movidas a carvão mineral, matriz energética altamente poluente. “O atual grupo que dirige o estado está há 16 anos na sua direção e atraiu para o Ceará uma série de empreendimentos que pioram muito o nosso passivo ambiental. Não faz sentido a gente atrair uma matriz industrial movida a carvão mineral que é o combustível do Século XIX”, afirma o deputado.

Segundo Roseno, o Governo do Estado ainda “promove incentivo fiscal para matriz energética poluidora”. “Então, quando o governador diz ao mundo que o Ceará está 100% comprometido com o enfrentamento das mudanças climáticas, a primeira coisa é fazer com que a palavra vire gesto, porque se a palavra não vira gesto ela pede credibilidade”, desafiou.

Com o semiárido nordestino como o mais populoso do mundo, o deputado pediu medidas efetivas para evitar um colapso ambiental na região. “Ondas de calor, ondas de seca e eventos climáticos nessa ordem tendem a se multiplicar. Mais que um tuíte, nós precisamos de política”, disse.

Logo depois, Roseno destacou um projeto de sua autoria (PL 399/2021) que dispõe sobre o reconhecimento do estado de emergência climática e prevê a criação de políticas para a transição sustentável. O parlamentar defendeu que, ao reconhecer a emergência climática global, o Estado do Ceará se une a um movimento climático global para que se mantenha um clima seguro na região.

Na proposta, considera-se que “as mudanças climáticas podem ampliar o risco de desertificação do território semi-árido do Estado do Ceará, expor a zona costeira aos impactos de eventos extremos e da elevação do nível do mar, aprofundar a insegurança hídrica e alimentar da população cearense”. Com isso, o PL pede o enfrentamento da emergência climática para assegurar meios para atingir a neutralidade das emissões de gases de efeito estufa até 2050.



