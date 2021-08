Tasso desmente Doria e permanece pré-candidato do PSDB à Presidência

Ao contrário do que disse o governador de São Paulo, o senador cearense afirmou que ficou "surpreso com essa declaração, e no dia em que eu tiver, se tiver de fazer algum anúncio, eu mesmo farei"

O senador cearense Tasso Jereissati afirmou ao O POVO nesta terça-feira, 24, em nota, que permanece pré-candidato pelo PSDB à Presidência da República. Na prática, o congressista desmente o governador de São Paulo, João Doria, que afirmou nessa segunda-feira, 23, ao programa Roda Viva que o correligionário havia largado a ideia de concorrer nas prévias.

"Nunca conversei com quem quer que seja, nem tampouco conversei com o governador João Doria, pessoa que respeito, sobre essa questão. Portanto, fiquei surpreso com essa declaração, e no dia em que eu tiver, se tiver de fazer algum anúncio, eu mesmo farei", disse o empresário cearense por meio da assessoria de comunicação.

"Eu me preparei para disputar as prévias do PSDB, respeitando os candidatos que estão disputando, inclusive Eduardo, Tasso, que infelizmente hoje tomou a decisão de desistir dessa sua pré-candidatura, e Arthur Virgílio, outro nome pelo qual eu nutro o maior respeito", afirmou Doria à bancada do Roda Viva com 1h06min48seg de programa.

O PSDB se encaminha para as disputas prévias, marcadas para 21 de novembro, com possibilidade de segundo turno em 28 de novembro. Os postulantes do partido são João Doria e Tasso Jereissati, além de Eduardo Leite e Arthur Virgílio, governador do Rio Grande do Sul e ex-prefeito de Manaus, respectivamente.

