"Ministro da EducaÃ§Ã£o poderia, pelo menos, parar de atrapalhar", diz ex-secretÃ¡rio

Ex-secretário da Educação no Ceará, o deputado Idilvan Alencar rebateu fala do ministro sobre alunos com deficiência física

Ex-secretário da Educação no Ceará, o deputado Idilvan Alencar (PDT) rebateu nesta terça-feira, 17, fala do ministro Milton Ribeiro (Educação) de que estudantes com deficiência "atrapalham" o aprendizado de outros alunos.

“É o governo do cercadinho. Para ajudar o presidente, cada ministro tem que criar um cercadinho próprio para falar besteira”, disse. Para o pedetista, a política de inclusão na educação brasileira “está na direção correta” e é benéfica para a educação do País.

Ex-secretário da Educação do Ceará, Idilvan é considerado um dos principais articuladores e pensadores do grupo dos Ferreira Gomes na área da Educação. Durante breve passagem de Cid Gomes (PDT) pelo Ministério da Educação, em 2015, ele chegou a ser indicado para a chefia do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

“Temos muitos desafios, é claro, mas é arregaçar as mangas e trabalhar para melhorar, coisa que esse ministro não sabe fazer. Ele poderia, pelo menos, parar de atrapalhar”, diz Idilvan.



Tags